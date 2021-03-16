Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы вернулись сюда как хозяева этой земли

Мы написали новую историю нашего народа, его славную героическую историю, и на освобожденных землях сегодня ведется большая созидательная работа, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Сегодня по дороге из Баку, вновь проезжая через разрушенный город Физули, я еще раз увидел, какие бедствия учинил армянский вандализм. Пусть некоторые иностранные круги, защищающие их, стоящие сегодня за ними, откроют глаза и увидят, в какое состояние армянский вандализм привел наши города.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев после поднятия государственного флага в поселке Гадрут.

"Все наши города разрушены, все села разрушены, исторические памятники разрушены, мечети разрушены, могилы разрушены, совершены невиданный вандализм, варварство. А мы лишь освободили свои земли. Вот в этот поселок были незаконно привезены и насильно расселены армяне из Армении и других зарубежных стран. Но этот поселок уцелел, ни одно здание не разрушено, не сожжено. Вот отношение азербайджанской армии, вот наш моральный кодекс. А что сделали армяне? Разрушили все наши здания, мечети. В мечетях держали животных. Осквернили наши священные памятники. Дома, построенные азербайджанцами, - армяне незаконно жили в них, - с 10 ноября по 1 декабря сожгли, разрушили, вырубили леса. Разрушили гидроэлектростанцию. Вот в чем разница. Азербайджанский солдат - это солдат, обладающий высокими моральными качествами, и инструкции, данные солдату, всем военнослужащим, были выполнены. Я говорил, что мы никогда не воевали с гражданским населением, и сегодня все это видят. Я говорил, пусть руководство Армении назовет нам дату освобождения наших земель, и мы готовы остановить войну, и сделали это. Сегодня мы вернулись сюда как хозяева этой земли, на всех освобожденных землях развевается флаг Азербайджана. Сегодня я, как Верховный главнокомандующий нашей Победоносной армии, поднял наш национальный флаг в поселке Гадрут. Этот флаг будет развеваться здесь вечно. Мы, азербайджанцы, отныне вечно будем жить на земле наших предков. Мы восстановим все наши разрушенные города и села, жизнь вернется, люди вернутся, и мы еще раз продемонстрируем всему миру величие нашего народа. Ходжавенд наш, Карабах - это Азербайджан!" - сказал Президент Ильхам Алиев.