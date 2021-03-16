https://news.day.az/politics/1326027.html 5 человек подорвались на мине в Агдаме - есть погибший и пострадавшие
5 человек подорвались на мине в Агдаме - есть погибший и пострадавшие
В Агдамском районе пять гражданских лиц подорвались на противопехотной мине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы.
В результате взрыва мины один человек скончался, четыре - получили тяжелые ранения. Их личности пока не установлены.
По предварительным данным, это вынужденные переселенцы из села Гаджигервенд Агдамского района.
По факту ведется расследование.
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