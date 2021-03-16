5 человек подорвались на мине в Агдаме

- есть погибший и пострадавшие

В Агдамском районе пять гражданских лиц подорвались на противопехотной мине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел на территории освобожденного от оккупации села Юсифджанлы.

В результате взрыва мины один человек скончался, четыре - получили тяжелые ранения. Их личности пока не установлены.

По предварительным данным, это вынужденные переселенцы из села Гаджигервенд Агдамского района.

По факту ведется расследование.