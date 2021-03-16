https://news.day.az/politics/1326038.html Министр обороны заслушал доклады о ходе учений - ФОТО - ВИДЕО
Министр обороны заслушал доклады о ходе учений - ФОТО - ВИДЕО
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видами войск командиров воинских объединений и соответствующих должностных лиц о ходе оперативно-тактических учений на макете местности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, одновременно, согласно плану учений, на основе данных, полученных в результате разведки местности, были уточнены задачи и организовано взаимодействие войск на макете местности.
Министр дал соответствующие указания по управлению войсками.
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