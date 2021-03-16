https://news.day.az/politics/1326066.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Шушу - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки в Шушу - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в освобожденный город Шуша.
Об этом сообщает Day.Az.
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