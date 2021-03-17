Президент Ильхам Алиев: В мавзолее Вагифа в Шуше в скором времени начнутся восстановительные работы

В мавзолее Вагифа в скором времени начнутся восстановительные работы.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденную от оккупации Шушу. Видеокадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Будет восстановлен ее прежний вид. Сегодня будет дан старт восстановительным работам", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Общенациональный лидер Гейдар Алиев принимал участие и в открытии мавзолея, и в Днях поэзии Вагифа в Шуше. "Мы восстанавливаем историю", - сказал он.



"Проект ведет Фонд Гейдара Алиева", - отметила Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Этот проект будет осуществляться Фондом Гейдара Алиева за счет собственных средств, и с присущим Фонду Гейдара Алиева вкусом, под руководством Мехрибан ханум" - добавил Президент Ильхам Алиев.