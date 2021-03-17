Президент Ильхам Алиев: Нет города под названием "Шуши", никогда не было и никогда не будет!

Нет города под названием Шуши, никогда не было и никогда не будет!

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденную от оккупации Шушу. Видеокадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Мы ознакомились с восстановительными работами в отеле "Карабах". В период оккупации отель фактически не работал - действовали всего один или два этажа. И этот отель был построен в советское время за счет азербайджанского бюджета, ему было присвоено название "Карабах". Затем ненавистный враг переименовал его в "Шуши Палас". "Шуши"! Нет города под названием "Шуши", никогда не было и никогда не будет!" - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.