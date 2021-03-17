https://news.day.az/politics/1326070.html Президент Ильхам Алиев: Шуша превратится в один из самых красивых городов не только Азербайджана, но и мира - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: Шуша превратится в один из самых красивых городов не только Азербайджана, но и мира - ВИДЕО
Шуша превратится в один из самых красивых городов не только Азербайджана, но и мира.
Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденную от оккупации Шушу. Видеокадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
"Мы этого добьемся. Сто процентов!" - добавил глава государства.
Новость будет обновлена
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре