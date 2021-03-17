Президент Ильхам Алиев: Шуша превратится в один из самых красивых городов не только Азербайджана, но и мира

Шуша превратится в один из самых красивых городов не только Азербайджана, но и мира.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденную от оккупации Шушу. Видеокадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

"Мы этого добьемся. Сто процентов!" - добавил глава государства.

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