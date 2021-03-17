https://news.day.az/politics/1326071.html Президент Ильхам Алиев: На въезде в Шушу развевается флаг Азербайджана и он будет развеваться вечно - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев: На въезде в Шушу развевается флаг Азербайджана и он будет развеваться вечно - ВИДЕО
На въезде в Шушу развевается флаг Азербайджана и он будет развеваться вечно.
Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в освобожденную от оккупации Шушу. Видеокадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первый вице-президент Мехрибан Алиева.
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