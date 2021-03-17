Начался визит председателей партий на освобожденные от оккупации территории

Начался визит председателей политических партий на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Day.Az, председатели партий посетят освобожденные от оккупации Агдам и другие территории, ознакомятся с ситуацией в селах и городах, пострадавших от зверства армян.

Делегацией, состоящей из председателей и представителей большинства партий, руководит заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев.