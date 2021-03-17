https://news.day.az/politics/1326134.html Начался визит председателей партий на освобожденные от оккупации территории
Начался визит председателей партий на освобожденные от оккупации территории
Начался визит председателей политических партий на освобожденные от оккупации территории.
Как сообщает Day.Az, председатели партий посетят освобожденные от оккупации Агдам и другие территории, ознакомятся с ситуацией в селах и городах, пострадавших от зверства армян.
Делегацией, состоящей из председателей и представителей большинства партий, руководит заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев.
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