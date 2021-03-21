Вот так Азербайджан открывал путь к Шуше

Чем больше мы отдаляемся по времени от великой Победы в 44-дневной Отечественной войне, тем больше раскрывается подробностей тех военных операций, что привели к изгнанию оккупантов.

Многие, наверное, помнят, что после освобождения Джебраильского района, и обыватели, и экспертное сообщество ждали похода на Физули. Логика событий подсказывала, что следующим должен стать Физулинский район, однако новости о нем запаздывали, и все гадали - почему? Какие только слухи не ходили в тот период, какие только версии не строились. Причины и подробности стали известны только теперь, когда в ходе поездки в Гадрут Президент Ильхам Алиев коснулся этой темы. Глава государства и Верховный главнокомандующий впервые раскрыл тонкости гадрутской операции и ее значение.

Не только мы, но и армянская сторона ждала, что после Джебраила азербайджанская армия пойдет на Физули, и поджидала наши подразделения там. Но военно-политическое руководство Азербайджана, оценив ситуацию, приняло другое решение. Как сказал Президент Ильхам Алиев после церемонии поднятия флага в поселке Гадрут, соблюдая правила войны, правильно выполняя стратегическое планирование, мы после Джебраила освободили от оккупации Гадрут, а вслед за ним - Физули.

"После освобождения Гадрута мы взяли направление на Шушу. Для успешного проведения шушинской операции важно было освободить именно Гадрут. Мы приблизились к Шуше вновь с направления, откуда враг нас не ждал. Пройдя через горы, ущелья, отвесные скалы, взобравшись на эти скалы, мы освободили Шушу от оккупантов. Поэтому гадрутская операция займет особое место в мировой военной науке", - подчеркнул глава государства.

Освободительная война Азербайджана, все операции по восстановлению территориальной целостности в рамках международно признанных границ страны управлялась и одного центра, руководителем которого являлся Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Он утверждал все решения на проведение операций в том или ином направлении, сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

"Решение о проведении гадрутской операции также было принято Верховным главнокомандующим. И я бы сказал, что эта операция имела стратегическое значение. Освобождение Гадрута сильно подорвало моральный дух армянских солдат. Значение этой операции было настолько велико, что армянское военно-политическое руководство и спустя несколько дней после ее успешного завершения продолжало на что-то надеяться и выдавать ложную информацию, утверждая, что Гадрут не освобожден и продолжает оставаться под контролем армянских подразделений. Тем самым власти и руководство армией обманывали армянское общество, которому пришлось пережить горькое разочарование, когда появились кадры, сделанные азербайджанскими военными в освобожденном Гадруте", - отметил наш собеседник.

По словам полковника запаса, направление на Гадрут было выбрано не случайно. После освобождения Джебраила дороги, которые вели к этому населенному пункту, были взяты под контроль нашими атакующими подразделениями. Затем азербайджанский спецназ провел успешную операцию и вошел в Гадрут, чем была открыта дорогу на Шушу. Не случайно Гадрут считают воротами в Шушу, сказал Рамалданов.

С другой стороны, отметил военный эксперт, противник не ожидал, что мы после Джебраила пойдем именно на Гадрут. Армяне ожидали нас в направлении Физули, но было принято решение идти на Гадрут. Шаир Рамалданов подчеркнул, что в этой войне оперативно-тактическая работа была построена так, что для контрнаступления выбирались самые перспективные направления, на которых противник нас никак не ожидал. Гадрут являлся центром активных боевых действий, и после его освобождения от оккупантов, ВС Азербайджана взяли курс на освобождение Шуши. Сам противник признается, что они ожидали наступления на Шушу с двух направлений - со стороны Лачина и Красного базара. Но наши ВС приняли другое решение, и путь на Шушу открыли именно через Гадрут, несмотря на все сложности этого маршрута.

"Нужно подчеркнуть, что в ходе гадрутской операции, как и во всех операциях 44-дневной войны, азербайджанская армия действовала очень гуманно по отношению к армянскому населению. Как всем известно, в Гадруте жили армяне, поэтому в период оккупации Арменией этот поселок избежал вандализма, уцелел и не был разрушен оккупантами. По логике войны, в связи с тем, что Гадрут оказался в эпицентре боев, жителям пришлось покинуть поселок. Были случаи, когда, убегая, они бросали своих стариков, которых затем спасали азербайджанские солдаты и азербайджанские врачи. В период войны было немало фактов, свидетельствующих о гуманизме и милосердии азербайджанского солдата. В то же время за 44 дня войны не было зафиксировано ни одного факта вандализма, этнических чисток со стороны азербайджанской армии. Наши воины показали всему миру пример выполнения всех международных норм и требований, гуманного обращения с мирным населением, а также с военнопленными противника", - сказал наш собеседник.

По его словам, азербайджанский солдат вошел в историю как пример честного и правильного ведения современной войны. Наша армия воевала непосредственно с вооруженными подразделениями противника, а не с мирным населением, и победила, не запятнав себя насилием, вандализмом и геноцидом.

"Думаю, еще далеко не все тонкости гадрутской операции раскрыты, и нам еще предстоит услышать немало интересного.

Честь и слава азербайджанскому солдату, честь и слава нашим Вооруженным силам, честь и слава Верховному главнокомандующему нашей армии Президенту Ильхаму Алиеву", - сказал в заключение Шаир Рамалданов.

Лейла Таривердиева