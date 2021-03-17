https://news.day.az/politics/1326181.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Словакии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Словакии - ФОТО
17 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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