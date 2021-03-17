Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Словакии

17 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется