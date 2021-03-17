Сотрудникам Миграционной службы Азербайджана присвоены высшие специальные звания - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных званий сотрудникам Государственной миграционной службы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с распоряжением начальнику Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсалу Афган оглу Гусейнову присвоено высшее специальное звание советника государственной миграционной службы II ранга.
Высшее специальное звание советника государственной миграционной службы III ранга присвоено начальнику Главного управления миграционного контроля Государственной миграционной службы Нагиеву Абилю Садых оглу и начальнику Главного организационно-контрольного управления Государственной миграционной службы Худиеву Анару Худаяр оглу.
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