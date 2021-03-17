https://news.day.az/politics/1326228.html Посол назвал главное условие для налаживания связей между Пакистаном и Арменией
Посол назвал главное условие для налаживания связей между Пакистаном и Арменией
"Если в будущем отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются, мы также можем подумать о налаживании связей с Арменией".
Как сообщает Day.Az, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.
Он отметил, что Пакистан не является стороной в азербайджано-армянском конфликте.
"Но мы всегда поддерживали справедливую позицию Азербайджана", - подчеркнул посол.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре