Посол назвал главное условие для налаживания связей между Пакистаном и Арменией

"Если в будущем отношения между Азербайджаном и Арменией нормализуются, мы также можем подумать о налаживании связей с Арменией".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

Он отметил, что Пакистан не является стороной в азербайджано-армянском конфликте.

"Но мы всегда поддерживали справедливую позицию Азербайджана", - подчеркнул посол.