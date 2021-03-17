Пакистанские компании скоро подключатся к восстановлению освобожденного Карбаха

При организационной поддержке Центра анализа международных отношений (ЦАМО) и посольства Пакистана в Азербайджане был проведен семинар на тему "Пакистан сегодня".

Как сообщает Day.Az, председатель правления ЦАМО Фарид Шафиев отметил, что две страны являются стратегическими партнерами.

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе сказал, что между Пакистаном и Азербайджаном широко развито сотрудничество во многих сферах, рассказал о концепции правительства Пакистана "Naya Pakistan".

Б.Хайе подчеркнул, что поддержание дружеских отношений с соседними странами является одной из главных целей Пакистана. Он добавил, что Азербайджан и Пакистан тесно сотрудничают в военной сфере.

Посол сказал, что в апреле предусмотрено проведение совместного азербайджано-пакистанского бизнес-форума.

Посол подчеркнул, что пакистанские компании скоро подключатся к процессу восстановления деоккупированных территорий Азербайджана: "Межправительственных отношений недостаточно, для сохранения стабильных отношений между двумя странами нужно углублять и отношения между народами".

В заключительной части мероприятия Б.Хайе ответил на вопросы участников.