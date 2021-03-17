Назван список документов, необходимых для присуждения Президентской пенсии «Герой Отечественной войны»

Внесены изменения в "Перечень документов, необходимых для определения размера пособий, пенсий и компенсаций".

Как сообщает Day.Az, согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым решению "Об утверждении Правил регистрации, рассмотрения и хранения документов и информации, представляемых для определения социальных пособий, пенсий и компенсаций", для назначения лицам, получившим звание "Герой Отечественной Войны", пенсии Президента Азербайджанской Республики требуются копия свидетельства о присвоении звания "Герой Отечественной войны" Азербайджанской Республики или соответствующего Распоряжения Президента Азербайджанской Республики.

Решение вступило в силу 1 января 2021 года.