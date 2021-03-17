Совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Словакии

В Баку проходит совместная пресс-конференция главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, сообщает Day.Az.

Отметим, что глава МИД Словакии находится в Азербайджане с рабочим визитом.