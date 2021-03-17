https://news.day.az/politics/1326237.html Совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Словакии - ФОТО - ВИДЕО
Совместная пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Словакии - ФОТО - ВИДЕО
В Баку проходит совместная пресс-конференция главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, сообщает Day.Az.
Отметим, что глава МИД Словакии находится в Азербайджане с рабочим визитом.
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