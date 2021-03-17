Словацкие компании могут принять участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Состоялась встреча находящегося с визитом в Азербайджане министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Day.Az, после встречи главы МИД двух стран провели совместную пресс-конференцию и рассказали о вопросах, которые обсуждались на встрече.

Джейхун Байрамов отметил, что было обсуждено расширение сотрудничества между двумя странами в энергетической, транспортной, гуманитарной, культурной, образовательной и других сферах.

"Также были обсуждены перспективы сотрудничества в рамках международных платформ, таких как ООН, ОБСЕ и "Восточное партнерство", совместные работы по восстановлению и созиданию на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал он.