Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского хозяйства Турции

17 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельского и лесного хозяйства Турции Бекиром Пакдемирли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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