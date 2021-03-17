https://news.day.az/politics/1326345.html Мадат Гулиев на переговорах с послом Беларуси
Мадат Гулиев на переговорах с послом Беларуси
Министр оборонной промышленности Мадат Гулиев принял посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, на встрече обсуждались нынешнее состояние военно-технических связей между Азербайджаном и Беларусью и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Мадат Гулиев рассказал о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и проинформировал посла об ущербе, нанесенном в результате атак армянских военных.
В свою очередь, Андрей Равков выразил удовлетворение началом своей дипломатической деятельности в стране и сказал, что приложит все усилия для развития отношений между Азербайджаном и Беларусью.
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