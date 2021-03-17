Президент Ильхам Алиев поздравил главу Международного олимпийского комитета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Бах,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность президента Международного олимпийского комитета и передаю Вам наилучшие пожелания.

Ваша убедительная победа в проведенном голосовании - наглядный показатель доверия к Вам всей Олимпийской семьи, высокая оценка Ваших заслуг в области развития Олимпийского движения, поощрения спорта.

С радостью хочу отметить, что сотрудничество между Азербайджаном и Международным олимпийским комитетом находится на высоком уровне, и мы придаем важное значение дальнейшему расширению этого взаимодействия. Уверен, что наше партнерство во имя торжества Олимпийских идеалов и впредь будет успешно продолжаться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в деятельности", - говорится в поздравлении.