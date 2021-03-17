Президент Ильхам Алиев: Освобожденные земли являются свидетелем армянских зверств

Освобожденные земли являются свидетелем армянских зверств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

"В мировой истории, наверное, не было подобного вандализма. Прийти, жить на чужой земле, а затем, воспользовавшись случаем, изгнать отсюда местное население, убивать, сжигать, чинить геноцид. После этого привести в такое состояние исторический памятник народа, который раскрыл тебе объятия, принял тебя, позволил здесь жить. Варварство. Когда я говорю, что отсюда словно пронеслось дикое племя, имею в виду именно эту картину", - отметил глава государства.