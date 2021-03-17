Президент Ильхам Алиев: Картинная галерея города Шуша будет полностью восстановлена

Картинная галерея города Шуша будет полностью восстановлена.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

"Здесь находилась картинная галерея города Шуша. Правительство Азербайджана организовало здесь галерею. Во время оккупации враги использовали ее в своих целях. Она будет полностью восстановлена и вновь начнет функционировать как картинная галерея", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Затем Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предстоящими ремонтно-восстановительными работами в гостинице "Карабах". Гостиница была построена в начале 80-х годов прошлого века. Из-за бесхозности здание пришло в совершенно непригодное состояние. В результате предстоящих здесь работ гостиницу планируется довести до современного уровня, здесь будут созданы все условия для удобства приезжающих в Шушу гостей.

Глава государства и Первая леди были проинформированы о проводимых в Шуше работах, связанных с восстановлением историко-религиозных памятников.