Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили, мы восстановим

16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли на территорию, где будет установлен бюст Моллы Панаха Вагифа.

Проект восстановления бюста Моллы Панаха Вагифа также будет реализован Фондом Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев: Это - основание постамента. Армяне разрушили, мы восстановим.