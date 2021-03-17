https://news.day.az/politics/1326402.html Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили, мы восстановим
Президент Ильхам Алиев: Армяне разрушили, мы восстановим
16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева побывали в городе Шуша.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева прибыли на территорию, где будет установлен бюст Моллы Панаха Вагифа.
Проект восстановления бюста Моллы Панаха Вагифа также будет реализован Фондом Гейдара Алиева.
Президент Ильхам Алиев: Это - основание постамента. Армяне разрушили, мы восстановим.
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