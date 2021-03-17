Сотрудникам Азербайджанского государственного русского драматического театра присвоены почетные звания
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна почетных званий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане следующим сотрудникам театра присваиваются почетные звания:
"Народный артист"
Османову Фуаду Таджеддин оглу
"Заслуженный артист"
Агаевой Хаджар Магсуд гызы
Дубовицкой Марии Александровне
Амирбекову Олегу Арнольдовичу
Гаджиевой Натаван Низами гызы
Имрановой Инне Александровне
Климашевой Белле Владиславовне
Мамедову Мураду Мамед оглу
Омельченко Юрию Владимировичу
Рагимову Теймуру Аскер оглу
Соколенко Милане Александровне
"Заслуженный работник культуры"
Мамедову Ильхаму Али Ислам оглу
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