https://news.day.az/politics/1326452.html Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра
Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждаются нижеприведенные сотрудники театра:
орденом "Эмек" 3-й степени
Балиева Наталья Геннадьевна
Амирбекова Рита Джамиль гызы
медалью "Терегги"
Лерман Виктория Анатольевна
Рудычев Николай Николаевич
Сапрыкина Людмила Геннадьевна
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