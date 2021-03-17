Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении сотрудников Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, по случаю 100-летия Азербайджанского государственного русского драматического театра за заслуги в развитии театрального искусства в Азербайджане награждаются нижеприведенные сотрудники театра:

орденом "Эмек" 3-й степени

Балиева Наталья Геннадьевна

Амирбекова Рита Джамиль гызы

медалью "Терегги"

Лерман Виктория Анатольевна

Рудычев Николай Николаевич

Сапрыкина Людмила Геннадьевна