Награждены сотрудники Национального музея азербайджанской литературы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за эффективную деятельность в развитии музейного дела и продвижении культурного наследия в Азербайджане награждаются следующие лица:

орденом "Эмек" 3-й степени

Алибейли Шафаг Анвар гызы

медалью "Терегги"

Аллахъяров Камиль Гусейн оглу

Алиева Фатма Орудж Кули гызы

Сафиева Инара Бахадур гызы.

Другим распоряжение главы государства по случаю 80-летия Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана за эффективную деятельность в развитии музейного дела и продвижении культурного наследия в Азербайджане следующим лицам присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры":

Баширли Хатире Бадраддин гызы

Садирханову Ридвану Султановичу

Шамиловой Кубре Асадулла гызы.