Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с проверками в сфере предпринимательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"" № 279-VIQD от девятого марта 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в целях обеспечения применения закона Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"" № 279-VIQD от девятого марта 2021 года Кабинету министров поручено:

- подготовить и представить Президенту Азербайджана в восьмимесячный срок предложения по совершенствованию законодательства о регулировании проверок в сфере предпринимательства с целью усиления защиты интересов предпринимателей с учетом передового международного опыта;

- решить другие вопросы, вытекающие из закона Азербайджана "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"" № 279-VIQD от девятого марта 2021 года.