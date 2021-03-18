Баку и Тбилиси станут городами-побратимами

Близится к завершению работа над меморандумом об установлении побратимских отношений между Баку и Тбилиси. Инициатива принадлежит посольству Азербайджана в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.

Заместитель мэра Тбилиси Андрия Басилая отметил, что мэрия очень заинтересована в том, чтобы столица Грузии вышла на качественно новый уровень отношений с Баку, центральным городом дружественного и братского государства - Азербайджана.

Отметим, что Баку и Тбилиси являются городами-партнерами с 1997 года. Промышленные города Азербайджана и Грузии Сумгайыт и Рустави стали городами-побратимами в 1952 году.