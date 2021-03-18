Замминистра минэкологии о реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана

На 2021 год Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана предусмотрено приобретение 12 приборов для измерения объема воды в реках, протекающих на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом в четверг сказал Trend замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов, передает Day.Az.

Замминистра заявил, что по поручению Президента Ильхама Алиева за счет государственных инвестиций в 2018 году были реализованы два проекта по очистке загрязненных территорий аэропорта и прилегающих к нему территорий: "Одним из них был проект по благоустройству и оздоровлению местности на территории аэропорта общей площадью 256 гектаров в районе Чухурдере. В рамках проекта была очищена территория бывшей нефтебазы, загрязненная нефтепродуктами, осушена территория пруда площадью 78 гектаров, построена дренажная система, проведены работы по благоустройству.

Вторым был проект по очистке полигона бывшего йодобромного завода от различных химических отходов и восстановлению его почвенного слоя. На первом этапе (2018-2019 годах) были очищены 65 гектаров территории, на втором этапе (2019-2020 годах) - 100 гектаров территории. В рамках проекта на очищенных территориях было посажено более 120 тысяч деревьев и кустарников, адаптированных к условиям Абшеронского района".

По его словам, вода Говсанской аэрационной станции, которую использовали для полива территории площадью более тысячи гектаров, в настоящее время обрабатывается и используется для орошения зеленых насаждений.

Керимов подчеркнул, что в 2021 году и в последующих годах планируется за счет государственных инвестиций подготовить проект по участку площадью около 150 гектаров вокруг Зыхского озера: "Работы по очистке, озеленению и благоустройству этой территории будут осуществляться и в 2021 году, а в последующие годы будут продолжены за счет государственного бюджета или других финансовых источников".

Он напомнил, что реализация проектов по приобретению гидрометеорологического оборудования в рамках государственных инвестиций будет продолжена и в этом году: "В рамках этого проекта в 2019-2020 годах пять станций мониторинга атмосферного воздуха были приобретены и установлены в крупных городах Азербайджана. Также были установлены две системы раннего предупреждения (радиолокационные системы) в Гейгельском и Шемахинском районах.

В 2021 году планируется закупить и установить новый ситуационный центр для обработки и моделирования данных, собранных с этих оборудований. Также будут установлены станции гидрологических приборов учета. Одним из важнейших моментов, связанных с оценкой водных ресурсов, является определение количества воды, образующейся на территории страны. Для достижения капитальных преобразований в этой сфере в рамках проекта государственных инвестиций приобретено 17 единиц, а за счет средств, привлеченных в различные проекты, дополнительно 8 автоматических измерительных приборов, которые уже установлены на наших многоводных реках и крупных водохранилищах. Этот проект был завершен к концу 2020 года".

Керимов добавил, что работы по установке автоматических приборов учета будут продолжены и в последующие годы. К примеру, в 2022-2023 годах будет закуплено еще 20 приборов, которые будут установлены на многоводных реках и крупных водохранилищах страны.