Отказ Армении от предоставления карт минных полей должен быть серьезно осужден

Безответственное поведение Армении в связи с заминированными территориями должно быть серьезно осуждено.

Об этом говорится в публикации в Twitter помощника Президента Азербайджана - заведующего по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева, сообщает Day.Az.

Он подчеркнул, что мины, массово заложенные Арменией на территориях Азербайджана, становятся причиной гибели людей, наносят серьезный ущерб экономике и окружающей среде.

"Армения по-прежнему отказывается предоставлять карты минных полей. И такое безответственное поведение должно быть серьезно осуждено", - пишет помощник Президента.