НАНА обратилась к странам, "беспокоящимся" за христианские памятники в Азербайджане

Армяне на протяжении почти более двух столетий пытаются присвоить материальную культуру Азербайджана. Существуют документы, фотографии и видеоматериалы, наглядно свидетельствующие об этом. Армяне совершают это преступление на глазах у всего мира.

Об этом сказал в четверг Trend заведующий отделом Института истории науки НАНА, доктор философии по истории Байрам Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, вместо того, чтобы отреагировать на это, мировое сообщество выражает беспокойство состоянием христианских памятников в Азербайджане.

"Ситуация настолько смехотворная, что мы вынуждены отвечать на эти абсурдные заявления. Это христианские памятники на территории Азербайджана. У христианства здесь богатая история. Странам, которые "беспокоятся" за наши исторические памятники, было бы лучше оглянуться на свою историю. Разве государства Америки построили свою культуру не на разрушенной древней американской культуре?! Разве многие европейские страны не перевезли в свои музеи материальную культуру завоеванных ими колоний?! Культурные памятники древнего Египта проданы богачам. Под давлением Османской империи некоторые предметы были возвращены, и в Египте был создан Каирский государственный музей. Разве культура Двуречья в Египте - культурные памятники Ассирии и Вавилона, включая целый древний город, не были разрушены на глазах у всего мира под предлогом террористов "Исламского государства"? Кто на это отреагировал?", - сказал Гулиев.

Он отметил, что разрушение армянами на азербайджанских территориях мечетей, их превращение в церкви, арменизация албанских церквей обрели массовый характер после 30-х годов XIX века.

"Эти разрушения сначала произошли на землях Западного Азербайджана, а затем в Карабахе. Вандализм, совершенный армянами в отношении материальной культуры Азербайджана, не ограничился Западным Азербайджаном и Карабахом, разрушения были совершены и в Баку. Во время событий марта 1918 года в Баку не только убивали азербайджанцев, но и разрушали культурные памятники. Примером тому могут служить мечеть Тезе-Пир, типография газеты "Каспи", здание Исмаиллии. На территории Карабаха в течение 30 лет были полностью разрушены многие азербайджанские памятники", - отметил историк.