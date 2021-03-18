Министры Азербайджана и Турции находятся на освобожденных от оккупации территориях

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли посетил освобожденные территории Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az.

Также сегодня в Физули, Джабраиле и Зангилане находятся министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Они ознакомятся с новыми посевными площадями в освобожденном Джабраильском районе.

Отметим, что Бекир Пакдемирли является первым министром из другой страны, посетившим освобожденные территории Азербайджана.