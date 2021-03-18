https://news.day.az/politics/1326619.html Министры Азербайджана и Турции находятся на освобожденных от оккупации территориях
Министры Азербайджана и Турции находятся на освобожденных от оккупации территориях
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли посетил освобожденные территории Азербайджана, сообщает в четверг Day.Az.
Также сегодня в Физули, Джабраиле и Зангилане находятся министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
Они ознакомятся с новыми посевными площадями в освобожденном Джабраильском районе.
Отметим, что Бекир Пакдемирли является первым министром из другой страны, посетившим освобожденные территории Азербайджана.
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