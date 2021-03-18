Политическая воля и ценности гуманизма

​​​​​​"Мы восстанавливаем историю." Эти слова, сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым у мавзолея Вагифа в Шуше, отозвались в сердце каждого азербайджанца. Глава государства подчеркнул, что восстановлением этого комплекса займется Фонд Гейдара Алиева: "Фонд Гейдара Алиева реализует данный проект на собственные средства, со свойственным Фонду Гейдара Алиева вкусом, под руководством Мехрибан ханым".



В сказанном главой государства заключена своего рода формула возрождения азербайджанского Карабаха, измученного десятилетиями армянского террора. Политическая воля Президента Ильхама Алиева, армейское строительство, которое проводится под его руководством, привели к освобождению азербайджанских земель, а гуманизм Мехрибан Алиевой и ее приверженность целям защиты культурного наследия станут драйвером возрождения Карабаха.



Азербайджанцы по всему миру делятся кадрами, которые публикуются на официальной странице Мехрибан Алиевой в Instagram, демонстрирующими последствия армянской оккупации. Общество по-настоящему восхищается силой и решимостью, с которой Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посещают освобожденные территории, инициируют восстановительные работы. Благодаря их усилиям в разрушенные города возвращается жизнь, строятся дороги, восстанавливаются мечети, храмы и памятники азербайджанской культуры, оскверненные армянскими оккупантами.



Выступая в феврале на видеоконференции ИСЕСКО, Мехрибан Алиева подчеркнула, что Азербайджан восстановит все, что было разрушено армянскими оккупантами. "Мы восстановим разрушенные города и села. Мы построим там школы. Мы восстановим культурное наследие, принадлежащее не только мусульманам, но и всем религиям", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Слова Мехрибан Алиевой - это воплощение азербайджанского мультикультурализма, равного и уважительного отношения ко всем нациям, религиям и культурам - и именно Мехрибан Алиевой принадлежит огромная роль в том, что мультикультурализм стал не только важнейшей частью проводимой в Азербайджане политики, но и по-настоящему визитной карточкой нашей страны, образом жизни азербайджанского общества.



На одном из опубликованных Мехрибан Алиевой видео, глава государства, завершая поездку в Шушу, вновь отмечает, что с Шушой не хочется расставаться. "Мы уже покидаем Шушу, но вновь не хотим расставаться. Шуша так привлекает человека, что, приехав сюда, не хочешь возвращаться, уезжать", - сказал Президент Ильхам Алиев. И действительно: каждое посещение Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой освобожденных территорий - это месседж и азербайджанскому народу, и всему миру: азербайджанцы не просто вернулись на свои земли. Мы вернулись сюда навсегда.



Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az