Свидетельство о социальном страховании аннулируется

Положения по свидетельству о социальном страховании исключаются из законодательных актов.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О персонифицированном учете в системе государственного социального страхования" и Трудовой кодекс".

Ускорение перехода к электронным услугам в системе персонифицированного учета и применение инновационных решений уже сделало достаточным наличие номера социального страхования, свидетельства о социальном страховании на физическом носителе утратили свою актуальность и значимость. Подготовка и предоставление свидетельства о социальном страховании застрахованным лицам несет дополнительные финансовые расходы и потерю времени.