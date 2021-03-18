Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравлении главы государства говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с дорогим Новруз байрамы, желаю всем вам здоровья и счастья.

Новруз байрамы - священное наследие наших предков, олицетворяющее почтение к вечному порядку природы. Этот праздник стал полноценным воплощением древнего и богатого мировоззрения азербайджанского народа, его оптимистического взгляда на будущее, нашей национальной идентичности в целом, занимает исключительное место в нашей сокровищнице культурных ценностей. Традиции Новруза, которые мы достойно сохраняем, защищая от чуждых влияний, в то же время являются вкладом нашего народа, который всегда с почтением относится к своему многовековому прошлому, в человеческую культуру.

Приход весеннего праздника в Страну огней в этом году особенно знаменателен. Рад, что мы вступили в эту весну нашей независимости с яркой Победой, которая навсегда вписана золотыми буквами в историю нашей государственности и принесет новые свершения в нашу жизнь. С немыслимой моральной силой, которую черпаем из чувств борьбы за правое дело, мы в момент испытаний объединились, как кулак, сломали руки, вероломно протянувшиеся к нашим исконным землям, очистили нашу страну от злых врагов и восстановили справедливость ценой нашей крови. Наша славная Победа, ставшая торжеством несокрушимости нашего духа и прославившая нас в мире как гордый народ, принесла Азербайджану вечную весну.

В эти праздничные дни, когда наш народ всем сердцем переживает победное настроение, еще раз желаем упокоения душ наших героических сынов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей Родины, с глубоким уважением чтим их светлую память.

Впереди нас ждут грандиозные созидательные работы на наших освобожденных от оккупации землях. Верю, что мы проявим единство и солидарность в гармонии с обновляющей атмосферой весны, укрепляющей нашу решимость творить и создать, успешно реализуем в условиях мира и спокойствия наш грандиозный план возвращения, за короткий срок возродим наш родной Карабах.

Желаю всем вам весеннего настроения. Пусть этот праздник принесет вашим домам и очагам изобилие и процветание!

С праздником!"