https://news.day.az/politics/1326718.html Утверждено изменение штатного числа СГБ Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Утверждено изменение штатного числа СГБ Азербайджана - Указ Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Штатное число военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана и сотрудников, взятых на работу в систему Службы государственной безопасности, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджана", утвержденного указом Президента Азербайджана № 724 от 13 января 2016 года и в "Список должностей высшего военного ранга Службы государственной безопасности Азербайджана".
Указом утверждены изменения в вышеуказанные документы.
Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.
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