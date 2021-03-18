Утверждено изменение штатного числа СГБ Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Штатное число военнослужащих Службы государственной безопасности Азербайджана и сотрудников, взятых на работу в систему Службы государственной безопасности, содержащихся за счет средств государственного бюджета Азербайджана", утвержденного указом Президента Азербайджана № 724 от 13 января 2016 года и в "Список должностей высшего военного ранга Службы государственной безопасности Азербайджана".

Указом утверждены изменения в вышеуказанные документы.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого указа.