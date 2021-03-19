Россия и Турция сблизились на фоне победы Азербайджана в войне

Победа Азербайджана во второй карабахской войне создала новую ситуацию в регионе, на фоне которой ярко обозначились очень позитивные тенденции. Одна из них это однозначное сближение и удивляющее многих западных аналитиков взаимопонимание между двумя региональными державами - Россией и Турцией.

История уже не раз доказывала, что когда двум державам удается договориться, это хорошо сказывается на общей ситуации на Южном Кавказе. Дело тут не только в сиюминутных политических интересах, но и в общности исторических, культурных аспектов, имеющих глубокие корни.

"По моему мнению турецкий и русский народы очень близки друг другу. Нас сближает очень многое, главным образом, это этногенез и цивилизационная традиция", - сказал в комментарии Day.Az руководитель представительства Россотрудничества - Русского дома в Анкаре, историк, тюрколог Александр Сотниченко.

Что касается этногенеза, то и в русском, и в турецком народе содержится очень большое количество как славянской, так и тюркской крови, отметил наш собеседник. Это было связано с особенностями их исторического развития. Тюркские племена, которые пришли на просторы Малой Азии в 11-м и 13-м веках, впоследствии очень активно смешивались со славянскими племенами, населявшими Балканский полуостров. То же самое можно сказать и про русский народ. Поскольку очень долгое время мы бок о бок жили рядом с тюрками, тюркские племена, тюркская культура оказали очень большое влияние на русский народ, на его этногенез, и количество тюркской крови в русском народе тоже очень значительно, сказал Сотниченко.

"Что касается аспектов цивилизационного развития наших народов, то и Россия, и Турция в своей истории представляли собой континентальные империи. Своими историческими корнями эти империи связаны с Византийской и Римской империями. Османская империя была во многом организована по образцу Византии, то же самое можно сказать и о Российской империи. Известна концепция "Москва - Третий Рим", согласно которой Россия наследовала культурную, духовную и имперскую традицию Византии, стала мировым центром православия. А Константинополь, "Второй Рим" стал центром Османской империи, которая наследовала территорию и традиции государственного управления Византии.

Если мы посмотрим на историю развития наших империй и их государственное устройство, на наше отношение к иноверцам, интеграцию народов в единую имперскую общность, то мы можем увидеть здесь очень много исторических параллелей. И сейчас, на мой взгляд, именно многовековое существование русского и турецкого народа в схожих культурно-исторических условиях очень сближает наши народы и страны", - сказал историк.

Еще один немаловажный аспект, по мнению Сотниченко, заключается в том, что для западной цивилизации с глубокой древности и Россия, и Османская империя представляли собой "сильных чужаков", которых опасались, столкновения с которыми боялись. И европейцы, как правило, ни турок, ни русских никогда не воспринимали в качестве своих и равных.

"Сейчас мы видим, что и у Турции, и у России с Западом по-прежнему складываются очень напряженные отношения. И, как правило, чем они сложнее, тем ближе друг к другу становятся наши народы, усиливается наше политическое, экономическое и культурное взаимодействие", - подчеркнул глава Русского дома в Анкаре.

Лейла Таривердиева