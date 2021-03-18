Армения скоро исчезнет как государство

"Читаю новости из Армении, представляю расклады и понимаю, что наверное эта страна скоро исчезнет. Дело там уже не в Пашиняне или ком-то другом, а вообще народ этот, как любят подчёркивать древний, очень устал. И на те вызовы, которые перед ним встают, уже не готов отвечать. Откровенно говоря, они-то и не знают, зачем им та Армения, если намного больше возможностей у них открывается в Москве, Париже, Лос-Анжелесе".

Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Русский ориенталист":

"Мне один знакомый азербайджанец написал: странное дело, талантливый же народ, реализуется в множестве сфер по всему миру, а у себя дома разводит бардак. Не могут принять однозначных решений.

Я думаю, дело в том, что государство Армения осталось где-то в средневековье. Потом государственная традиция была прервана, исчезла даже такая страна. А потом благодаря имперским амбициям России в ней появилась жизнь и ее хватило на небольшой пассионарный рывок в девяностых годах - победа в войне, рывок в экономике, относительный порядок.

Но сейчас армяне опять не готовы жертвовать всем ради кусочка каменистой земли. Устали, хотят спокойно дожить. Своими силами справиться с врагами не смогут, создать второй Израиль не получилось, на союзников тоже однозначно рассчитывать нельзя - всем нынешним и потенциальным союзникам в качестве партнёров интереснее турки. Вариантов немного, и они хотят просто спокойно досидеть до конца. Тем кто повыше сидит, можно ещё денег попробовать заработать. А не на эти вот протесты, возмущения.

На наших глазах уходит ещё один кусочек домусульманского Ближнего Востока. Я люблю такие места - Ливан, сирийская Сейднайя, Армения вот с Грузией, христианские кварталы восточных городов, Кипр, Греция тоже. Когда-то таким был весь регион. Особой цивилизацией - цивилизацией наслаждения жизнью. У них до сих пор в этих островках жизнь отличается особенным кайфом и такой знаете обречённостью - когда даже на своих похоронах ты устраиваешь праздник".