Спикер Милли Меджлиса встретилась с послом Беларуси в Азербайджане

Председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова 18-го марта провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Азербайджане Андреем Равковым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы парламента, искренне поприветствовав гостя, спикер Милли Меджлиса указала на традиционные дружественные отношения между азербайджанским и белорусским народами, которые достигли нового качественного уровня после восстановления государственной независимости двух стран. Благодаря взаимным визитам и переговорам глав двух государств, а также подписанным двусторонним документам в последние годы осуществлялось активное политическое и экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью. И в прошлом году в этом плане были получены положительные результаты, несмотря на пандемию и созданную ею обстановку, отметила Сахиба Гафарова.

Было сказано, что подобное тесное политическое и экономическое взаимодействие благотворно влияет на гуманитарные связи между двумя странами и помогает их расширять, что служит дальнейшему сближению двух народов.

В ходе встречи спикер Милли Меджлиса отметила, что парламенты Азербайджана и Беларуси вносят свой вклад в развитие двусторонних отношений: в обоих законодательных органах действуют группы межпарламентской дружбы, депутаты обмениваются визитами и встречаются на встречах влиятельных международных организаций, что важно и полезно для обсуждения волнующих стороны вопросов.

Было подчеркнуто, что в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от армянских захватчиков и положил конец оккупации, которая длилась 30 лет. Сахиба Гафарова выразила признательность Беларуси за неизменную поддержку территориальной целостности Азербайджана в контексте решения данной проблемы.

Поблагодарив за тёплый приём, посол Андрей Равков подчеркнул, что его страна весьма заинтересована в развитии связей с Азербайджаном и что дружеские отношения между главами двух государств способствуют прогрессу взаимодействия в разных сферах.

По его словам, дальнейшее углубление межпарламентских связей отвечает общим интересам двух народов, а визиты делегаций с обеих сторон важны для расширения контактов и обмена информацией.

Посол сообщил, что он подробно ознакомился с положением на освобожденных землях и добавил, что Беларусь неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

В ходе встречи были также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.