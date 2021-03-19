"Копают под ногами у России в самой Москве...", - такие комментарии оставляют пользователи в соцсетях, комментируя проведенную в столице РФ провокационную конференцию "Геноцид и Первая мировая война. Международный договор. Исторические параллели", организованную Союзом армян России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, на этой антироссийской конференции посол Армении в России Вардан Тоганян нагло заявил, что в России якобы "идет массированная информационная работа по фальсификации исторических фактов в отношении "геноцида армян"".

Очевидно, что армянский посол не смог выполнить свою миссию по вовлечению России в Карабахскую войну и военному столкновению России и Турции, хотя и очень старался, и потому сейчас вся эта армянская клика заходит с другого фронта, пытаясь решить те же задачи.

Кроме того, учитывая, что большинство российских СМИ возглавляют армяне, это уже само по себе противоречит высказываниям Тоганяна. Армянские медиаменеджеры и журналисты конечно занимаются масштабными фальсификациями, однако по другим темам. Что же касается т.н. "армянского геноцида", то мы помним, как "добросовестно" и за какие деньги отрабатывали эту тему в России - от команды "Комеди клаб" с Мартиросяном до Симоньян с ее бабушками и ятаганами.

В качестве агентов, обслуживающих армянские интересы в России, на конференции важно восседали главный армянский лоббист России, псевдо российский депутат Константин Затулин, журналист и преподаватель Виталий Третьяков, который призывал Россию развязать Третью мировую войну для защиты интересов армянских оккупантов, и каким-то образом оказавшаяся в армянской компании историк Наталья Нарочницкая. Никак, армянское лобби взяло Нарочницкую на попечение после ее громкого провала на интервью у западного журналиста.

Армянская обслуга России увлеклась не только темой "геноцида армян", но и набросилась на тех российских журналистов и общественных деятелей, которые придерживаются иной точки зрения. В частности, наш армянский патриот Затулин подверг подверг обструкции политика и общественного деятеля Максима Шевченко и других лиц, назвав их "лоббистами интересов Турции":

"Я донской казак, и после 13 войн между Россией и Турцией мне не надо объяснять, кто враг, а кто друг", - с пафосом заявил завравшийся Затулин.

Прежде всего, Затулин оскорбил всех донских казаков тем, что примазывается к этой русской патриотической категории. Затулин давно и беззаветно, а главное, за хорошие деньги служит интересам армянской диаспоры, той самой, которая вытесняет, дискредитирует казаков на Кубани, армянское лобби РФ пытается вообще упразднить институт качачества. Поскольку именно казаки являются самым большим заслоном на пути арменизации Краснодарского края и Ставропольского края РФ.

А что касается знаний Затулина относительно того, "кто враг, а кто друг", то он и здесь совершает антироссийский шаг. Поскольку в настоящих реалиях союз России и Турции, как и других региональных стран, крайне важен для РФ. И Затулин, как опытный политик, не может этого не знать. Однако он берет на себя наглость открыто противоречить позиции главы государства В. Путина, который неоднократно заявлял, пытаясь остудить армянские головы, что Москва и Анкара имеют стратегические интересы и поддерживают стабильный политический диалог. Реалии изменились. Так что, Затулин еще раз показал, "кто враг" России на самом деле.

Максим Шевченко, кстати, быстро отреагировал в соцсетях.

Шевченко пишет:

"Депутат-единоросс Константин Затулин ("донской казак", как он себя представляет) заявил о 13 войнах с Турцией, которые определяют его отношение к российско-турецким отношениям, которым он собирается, судя по всему, всячески препятствовать.

"Я донской казак, и после 13 войн между Россией и Турцией мне не надо объяснять, кто враг, а кто друг", - определил свою политическую позицию этот видный лоббист карабахских армянских боевиков.

Семь миллионов граждан РФ, ежегодно находящихся в Турции в разгар сезона и около миллиона работающих в рамках успешно и динамично развивающихся российско-турецких экономических связей, ничто для маститого единоросса. Войны Российской империи и Османской Порты XVII- XVIII-XIX веков, а также Первая Мировая война определяют его геополитические взгляды.

Он считает Турцию врагом России, с которым нашей стране надо говорить только на языке войны.

Это, очевидно, соответствует, по мнению Константина Затулина, интересам народов России, русского народа?

Что ж, позиция творческая, оригинальная, хотя, прямо скажем, небесспорная и, на мой взгляд, безумная. Очевидно, она является позицией партии "Единая Россия", которая не одергивает своих видных депутатов Затулина и Милонова, сеющих ненависть и рознь между Россией и Турцией.

С Затулиным солидарны, судя по всему, посол Армении в России Вартан Тоганян, Виталий Третьяков, Наталья Нарочницкая, Ара Абрамян и другие видные деятели русского консервативно-патриотического фланга. Будем наблюдать за развитием сюжета."

А что тут наблюдать? Армянская обслуга России ведет нас к войне и напряжению отношений со странами региона. Это вполне соответствует интересам глобалистского Запада и их армянских приспешников. Байден уже перешел к открытым оскорблениям в адрес президента РФ.

И эту антироссийскую по сути конференцию поддержало правительство Москвы! Не иначе, как армянские олигархи в лице Абрамяна, Варданяна и Карапетяна постарались...