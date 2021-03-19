"Летающие крокодилы" Апитоняна: какой же он Артак!

Есть такой "бородатый" анекдот. Подходит рядовой советской армии к прапорщику с вопросом:

"Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?", - интересуется рядовой.

"Что!? Кто тебе такую фигню сказал?", - возмущенно слышит он в ответ.

"Товарищ майор", - рапортует рядовой - "Товарищ майор?! Вообще-то, они летают, но низенько-низенько!", - выкрутился прапорщик.

Не знаю, как будет выкручиваться замминистра иностранных дел Армении Артак Апитонян, но предположу, что прапорщик из анекдота в итоге окажется более дипломатичным и успешным "бегуном между струек". Ведь, Апитонян ляпнул такое, что вряд ли возможна какая-либо успешная попытка "переобуться в воздухе". Имеет смысл зачитать всю "историю болезни".

"Азербайджан, несмотря на взятые на себя международные обязательства, блокирует гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, в том числе - для гуманитарных миссий ООН, что негативно влияет на процесс предотвращения распространения и преодоления последствий пандемии коронавируса в Карабахе", - умозаключил замминистра иностранных дел РА.

После прочтения этих слов понимаешь, что врач нужен самому Артаку. Причем, вовсе не вирусолог. Самое забавное, что свои "гениальные" умозаключения он озвучил не на кухне, не в кафе за распитием коньяка, а на региональном форуме по устойчивому развитию для региона Европейской экономической комиссии ООН. То есть, "блеснул" Артак в присутствии экспертов из разных стран мира, которые наверняка до сих пор пытаются понять, как Апитонян пытался "скрестить ужа и ежа".

А он ведь реально пытался! Общеизвестно, к примеру, что Армения продолжает занимать мало почетное первое место по количеству смертей от коронавируса и по числу заразившихся им на душу населения в регионе Южного Кавказа. И это при том, что в РА прибегли к "финту ушами", решив назвать многих погибших и заразившихся ковидом жертвами "других причин".

И вот теперь, мы видим какую-то совершенно комичную попытку свалить провал работы руководства РА по борьбе с коронавирусом на.. да на кого угодно! Например, на Азербайджан. Который что-то там и кому-то там, по версии Артака, блокирует. Причем, на своей же территории. Ибо Нагорный Карабах - это Азербайджан. Всегда он таким был де-юре, а после победной 44-дневной войны, стал таким и де-факто. То есть, согласно умозаключению Артака, наша страна "блокирует доступ гуманитарных миссий ООН" на свои же земли?! Бред какой-то.

Идем далее и пытаемся понять, как связан визит гуманитарных миссий на освобожденные территории Азербайджана с Арменией? Она уже не контролирует эти территории и ей нужно думать о том, как размещать у себя в стране всех тех, кто более четверти века проживал на оккупированных землях Азербайджана. Но, мы им не доктора. Сами создали проблемы, держа наши земли под оккупацией более 25 лет, сами и расхлебывайте их.

Попутно хотя бы попытавшись объяснить, как все эти проблемы РА связаны с распространением коронавируса. Он широко шагал по Армении ранее. Так что, и тут в речах Апитоняна нет ни капли правды и здравого смысла. Не говоря уже о том, что по сути, он ведь и на российских миротворцев намекает. Это ведь они контролируют Лачинский коридор, по которому гуманитарные миссии могут куда-то там попасть. Так пусть Артак не намеками говорит, а прямо заявит о том, кто же является конечным адресатом его критики.

Азербайджан тут, в любом случае, никаким боком не виноват. Артаку не мешало бы хотя бы иногда не только говорить, но и слушать и читать, а еще лучше, если получится, думать. Есть же куча информации о том, как на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уже побывали представители ИСЕСКО, посольств огромного числа стран мира, множество зарубежных журналистов. Азербайджан не то чтобы не чинил им препятствий, а организовывал эти визиты. Чтобы все своими глазами увидели масштабы гуманитарной катастрофы, варварства армянских оккупантов.

И есть огромное количество комментариев зарубежных дипломатов и представителей СМИ, рассказавших о шоке от увиденного. То, что Артак все это пропустил мимо ушей, говорит исключительно о его "специфике" восприятия информации. При этом, ясное дело, азербайджанская сторона никогда не связывала визиты на освобожденные территории зарубежных дипломатов и журналистов с проблемой... коронавируса. До такого только замминистра ИД РА мог додуматься.

И последнее."Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана. Проще говоря, поставки газа в Армению будут временно осуществляться через Азербайджан. Это был очередной миролюбивый шаг Азербайджана. После которого только полный Артак может утверждать, что наша страна что-то там "блокирует".

Но, как ни крути, Апитонян сказал то, что сказал. Не он первый и не он последний из МИД РА, кто озвучивает глупость. Другое дело, что тут имело место следующее. Артаку поручили сказать то, что он сказал до того, как Азербайджан разрешил экспорт российского газа в РА через свою территорию. Он и выслужился, не взяв в расчет новые реалии. И теперь, предположу, ему придется оправдываться. Как минимум, перед своим начальством, которое с радостью найдет в лице Апитоняна очередного "козла отпущения". И тогда, вполне возможно, мы услышим от Артака что-то типа фразы из анекдота. Мол, раз начальство так считает, то "крокодилы летают, но низенько-низенько".

Акпер Гасанов