Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, поздравления и слова благодарности Первого вице-президента Мехрибан Алиевой опубликованы на ее официальной странице в Instagram.

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому из вас крепкого здоровья, прекрасного настроения, много радостных и счастливых мгновений. Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания. Спасибо за вашу любовь, искренность, доверие, уважение и внимание! Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины, и ниспошлет терпение их родным и близким. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN", - говорится в поздравлении.