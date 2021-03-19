Генконсул Азербайджана встретился с руководителями еврейских организаций США

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев провел за последние несколько месяцев множество встреч с руководством и представителями ряда еврейских организаций, в частности, действующих в этом американском городе. В их числе - Американский еврейский комитет, Центр Симона Визенталя, Федерация иранских евреев США, сообщает Day.Az со ссылкой на генконсульство.

Лос-Анджелес занимает второе место в США по числу проживающих евреев (700 тысяч человек) после Нью-Йорка.

На встречах состоялся широкий обмен мнениями о последней ситуации в регионе Южного Кавказа, об Отечественной войне в Азербайджане и ее последствиях.

Генконсул выразил надежду на то, что подписанное Россией, Азербайджаном и Арменией 10 ноября 2020 года заявление будет способствовать устойчивому миру и стабильности в регионе.

Агаев отметил, что существование в Азербайджане на протяжении многих веков еврейской общины, живущей в мире и согласии, придает дополнительный импульс развитию прочных партнерских связей с Израилем.

По его словам, в Азербайджане 30 тысяч евреев живут в мире и согласии с мусульманами и христианами.

Генконсул также подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сохранению межрелигиозного мира и традиций мультикультурализма.