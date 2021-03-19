Выступающий за мир между армянским и азербайджанским народами блогер и активист Ишхан Вердян за свои миротворческие призывы стал объектом ненависти и угроз армянских националистов.

Как написал Вердян на своей странице в Facebook, поток угроз убийством и сексуальным насилием в адрес его и членов его семьи не ослабевает. В связи с этим он выступил с обращением к мировому сообществу, в котором указал, что авторами угроз являются сторонники бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна.

"Я не сомневаюсь, что эти люди рано или поздно, не задумываясь, реализуют свои угрозы, ибо они всеми доступными им средствами пытаются достать мой телефонный номер и найти мои координаты.

Дорогие друзья, на этом наглядном примере я обращаю ваше внимание на то, что в основе турконенавистнической идеологии, продвигаемой в Армении, лежит террор против самих граждан Армении", - говорится в обращении.

Вердян призывает международное сообщество не иметь дел с террористом Кочаряном и не компрометировать этим свое доброе имя.

Согласно информации из соцсетей, в связи с угрозами, посыпавшимися в адрес блогера от соотечественников из-за его миротворческой позиции, он был вынужден сменить место жительства и засекретить его. Отмечается, что угрозы настолько серьезны, что он, вероятно, покинул Армению вообще.

Зульфугар Ибрагимов