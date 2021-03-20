Президент Ильхам Алиев проявил гуманизм и великодушие

Распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц, подписанное 18 марта Президентом Ильхамом Алиевым, является очередным проявлением гуманизма и национальной солидарности. Глава государства регулярно подписывает распоряжение о помиловании в преддверии Новруз байрамы, в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и др. знаменательных дней. Каждый раз это событие высоко оценивается азербайджанским народом.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Парламентарий отметил, что большое количество людей было отпущено на свободу, а сроки заключения некоторых заключенных были значительно сокращены в соответствии с подписанным распоряжением.

"Распоряжение Президента Ильхама Алиева принесло радость сотням семей. Одним из основных моментов является то, что люди были помилованы вне зависимости от политической принадлежности", - подчеркнул он.

Наш собеседник напомнил, что за период независимости в Азербайджане подписано 67 распоряжений о помиловании и принято 11 актов об амнистии.

"Согласно распоряжению от 18 марта, 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Кроме того, вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы. Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы. Также освобождены от наказания два человека, приговоренных к лишению свободы условно. Кроме того, освобождены три человека, приговоренных к лишению свободы с отсрочкой вступления приговора в силу. Девять человек, которые были приговорены к наказанию в виде ограничения свободы, и 12 человек, приговоренных к исправительным работам, освобождены от неотбытой части наказания. Освобождены от наказания 23 человека, приговоренных к штрафам", - заявил он.

Депутат выразил надежду, что помилованные сделают правильные выводы из этого гуманистического акта главы государства.

"Распоряжение о помиловании традиционно воспринимается с большим ожиданием в обществе. Одна из национальных ценностей нашего народа - прощение людей и проявление солидарности. Гуманистический акт главы государства еще раз доказывает, что доверие азербайджанского народа к своему Президенту непоколебимо", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов