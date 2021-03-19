https://news.day.az/politics/1326990.html Представители Минобороны и Военной прокуратуры посетили воинские части в Карабахе - ФОТО
Представители Минобороны и Военной прокуратуры посетили воинские части в Карабахе - ФОТО
Согласно плану совместных действий на 2021-й год, сотрудники Министерства обороны и Военной прокуратуры Азербайджанской Республики накануне праздника Новруз посетили воинские части, дислоцированные на освобожденных территориях.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
После ознакомления с бытовыми условиями личного состава, были проведены встречи с военнослужащими различных категорий, проходящими службу в воинских частях, и даны ответы на вопросы о правах военнослужащих.
В завершение группа военнослужащих была награждена ценными подарками.
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