Состоялась 16-я конференция Военно-научного общества курсантов Азербайджанского высшего военного училища

Согласно плану научной работы Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, была проведена 16-я научно-практическая конференция Военно-научного общества курсантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, цель конференции заключалась в пропаганде военной науки среди курсантов, совершенствовании их способностей обмена мнениями, обсуждении актуальных вопросов военной теории и практики, а также информировании участников конференции о роли проводимых исследований в развитии военной науки.

На конференции были заслушаны доклады курсантов, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам.