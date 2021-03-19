https://news.day.az/politics/1327152.html Состоялась 16-я конференция Военно-научного общества курсантов Азербайджанского высшего военного училища
Состоялась 16-я конференция Военно-научного общества курсантов Азербайджанского высшего военного училища
Согласно плану научной работы Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, была проведена 16-я научно-практическая конференция Военно-научного общества курсантов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, цель конференции заключалась в пропаганде военной науки среди курсантов, совершенствовании их способностей обмена мнениями, обсуждении актуальных вопросов военной теории и практики, а также информировании участников конференции о роли проводимых исследований в развитии военной науки.
На конференции были заслушаны доклады курсантов, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам.
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