Террористы в Карабахе: хотели найти в Азербайджане, а нашли в рядах Армении

На встрече с директором Экспертной платформы Baku Network Гюльнарой Мамедзаде доктор юридических наук, профессор, завкафедрой БГУ, эксперт в области международного права Кямиль Салимов представил юридически обоснованные аргументы, опровергающие любые попытки навязать участие наемников в Карабахской войне на стороне Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Салимов представил данные, свидетельствующие об участии курдских боевиков в военных действиях со стороны Армении.

Эксперты также выясняли причины и цели распространения подобных фальсификаций в адрес Азербайджана, источником которых выступают реваншистские силы в Армении, не способные смириться с военным поражением и уничтожением мифа о "непобедимой армянской армии", а также внешние армянские лоббисты. В этом ключе внимание привлекает и деятельность депутата Госдумы Константина Затулина, противоречащая Конституции РФ и Уставу СНГ.