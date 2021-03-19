https://news.day.az/politics/1327199.html Еще пяти политическим партиям предоставлены офисы - ФОТО
Еще пяти политическим партиям предоставлены офисы - ФОТО
В Азербайджане продолжается процесс предоставления политическим партиям нежилых участков, находящихся в государственной собственности.
Как сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана, 19 марта Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве предоставила офисные помещения еще пяти политическим партиям.
Представители Независимой народной партии, Партии свободных демократов Азербайджана, партии "Айдынлар", партии "Единство" и партии "Будущий Азербайджан" ознакомились с предоставленными им офисами.
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