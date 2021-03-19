Состоялось заседание Республиканской комиссии Азербайджана по международной гуманитарной помощи

Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в формате видеоконференции прошло заседание Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с приемом, распределением по назначению, регистрацией и контролем доставляемой в страну гуманитарной помощи и другими сопутствующими операциями.

Члены комиссии провели обсуждения по поводу выдвинутых на заседании предложений, и по итогам встречи было решено ускорить работу в направлении принятия нового проекта Положения о Республиканской комиссии по международной гуманитарной помощи и создания Секретариата комиссии.